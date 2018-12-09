شكرا لقرائتكم خبر عن "اخص عليكم".. منة فضالى تتعرض لوعكة صحية وتوجه رسالة لمن يهتموا بصحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيراً ما يشكو الفنانين من تعرضهم للتجاهل وعدم السؤال عليهم من قبل أصدقائهم فى الوسط الفنى، حال تعرضهم لأزمات صحية أو اجتماعية.

آخر هذه الفنانات كانت الفنانة منة فضالى، والتى كشفت عن تعرضها لأزمة صحية جعلتها طريحة الفراش.

وتحدثت منة عن وعكتها الصحية بقولها: "كنت بموت بقالى يومين حرارتى مبتنزلش المهم الحمدلله إن الواحد كل شويه بيتأكد إنه صح إن مفيش حاجه اسمها عشره و عيش و ملح".

وتابعت ملقية باللوم على الذين لم يحرصوا على الإطمئنان على صحتها: "أنا اعمل لغيرى لكن غيرى عمرى ما حلاقيه جنبى إلا لو فى مصلحة".

واعتبرت منة أن: "المرض و الموت نعمة من ربنا بيكشفلنا كل شويه ناس متستهلش حتى تبص فى وشوهم قليلين قوى اللى اهتمو يسالو عليا و علي صحتي لكن آل ١٠٠٠٠٠ اللى عندى واللى ملهومش أى لازمة غير انهم يتفرجوا عليا و فالحين بس يقولولي واو ايه الجمال ده ايه الطعامه والشياكه دي ناس منافقه كذابه حتعيشو و تموتو كده الحمد لله اني مش زيكم ولا حكون لأني بكل بساطه بحب الكل وبحب الخير للناس كلها و مش حتغير بس مع اللي يستاهل ".

وأضافت: "ربنا كبير و الدنيا عيشه وقتيه الدوام لله صحيح أنا ممثلة و بلبس لبس مش محتشم ساعات لأن ده شغلى بس كفاية إنى مش بأذى حد و لا عمرى شمت فى حد اتفرجو عليا قوى و احقدوا أوى و غيروا أوى اوى بس عيشوا ضمركم مرتاح زييى لو عرفتم".

واختتمت: "طبعا بعد البوست ده حلاقى تليفونات و رسايل بالهبل أحب أطمنكم آخركم عندى إنى اتفرج عليكم، كنت فاكره إن الحب اللى بيكسر طلع فى أهم من الحب العشره و العيش والملح اللى متعرفوش عنه حاجة.. اخص".