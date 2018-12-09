بالفيديو| طرح إعلان أول فيلم رعب للأبطال الخارقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
طرحت شركة "Sony" الإعلان الدعائي الأول لفيلم الرعب والأبطال الخارقين "BrighBurn" والذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إليزابيث بانكس، وتدور أحداثه حول صبي من كوكب اَخر يصطدم بالأرض، وعلى عكس القصة المعروفة لا يصبح بطلاً خارقاً، ولكن يصبح أكثر عدائية وشراسة.
ويعد الفيلم من نوعية أفلام الأبطال الخارقين في إطار من الرعب والإثارة، كما تعد هذه المرة هي الأولى أيضا لإليزابيث بانكس التي تقوم فيها ببطولة هذه النوعية من الأفلام، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، منهم ميريديث هاجنر، ديفيد دينمان، مات جونز، جورجي الن ويليامز، جينيفر هولند، والمقرر طرحه تجارياً بشهر مايو من العام المقبل.
وتواصل إليزابيث بانكس إلى جانب بطولتها لعدد من الأعمال السينمائية، إخراج النسخة الجديدة لفيلم الجاسوسية "ملائكة تشارلي" والذي يتشارك في بطولته نخبة من نجمات هوليوود، منهم كريستين ستيورات، نعومي سكوت، سام كلفن، وباتريك ستيورات، والمقرر عرضه تجارياً بشهر نوفمبر المقبل.
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