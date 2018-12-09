كارمن سليمان بالأسود في جلسة تصوير جديدة مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة كارمن سليمان عن جلسة تصوير جديدة رفقة زوجها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت كارمن مرتدية فستانًا أسود، ونالت إطلالاتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يُذكر أن كارمن سليمان ستحيي حفلاً غنائياً ليلة رأس السنة الموافق 30 ديسمبر بأحد الفنادق الكبري بمنطقة التجمع الخامس.

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