ساره_الودعاني … ترند في السعودية بسبب صورة مثيرة للجدل!

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:48 صباحاً -

سارة الودعاني وصورة مثيرة للجدل

أثارت صورة غير مألوفة لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سارة الودعاني، جدلاً واسعاً بين متابعيها الذين لم يعتادوا رؤيتها من دون حجاب يغطي رأسها.

ويقول مدونون إن الصورة المثيرة للجدل، تم نشرها في حساب الشابة العشرينية بموقع “إنستغرام”، وأنها قامت بحذفها بعد وقت قصير من نشرها.

ويظهر في الصورة ابنة مدينة الأحساء تلتقط لنفسها صورة مقابل مرآة من دون حجابها الذي اعتادت الظهور فيه على الدوام.

ولم تعلق الودعاني على الجدل الحاصل، إذ يتهمها عدد من المدونين بتعمد نشر الصورة ومن ثم حذفها بهدف جلب الأضواء.