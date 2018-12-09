شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن ملت من المنتجعات الـ5 نجوم..هل اشترت جنيفر أنيستون جزيرة خاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل اشترت النجمة العالمية جنيفر أنيستون جزيرة خاصة ؟ تساؤل تم تداوله بكثافة خلال الساعات القلية الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أشار إلى أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات و أكاذيب، وذلك بعد تواصل الموقع بالمتحدث باسم أنيستون .

بدأت الشائعة بنشر موقع " RadarOnline " تقريرا يؤكد أن الممثلة الشهيرة تخطط لإنفاق ملايين الدولارات لإسعاد نفسها و أصدقائها حيث أكد مصدر للموقع أن أنيستون "تشعر بالملل" من الإقامة في منتجعات من فئة الخمس نجوم وتفضل امتلاك جزيرة خاصة بها.