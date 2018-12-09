شكرا لقرائتكم خبر عن أنا اللى لابسة فستان أحمر.. هذه صورة الفنانة دينا فؤاد مع شقيقتيها فى عمر الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الفنانة دينا فؤاد، صندوق ذكرياتها لتستعيد لحظات من طفولتها مع شقيقاتها، حينما شاركت جمهورها بصورة لها فى عمر الطفولة.



دينا فؤاد مع شقيقاتها

وظهرت دينا فؤاد بجانب شقيقتيها، وعلقت على الصورة التى شاركتها عبر حسابها على "انستجرام" بقولها: "مع إخواتى في سن الطفولة، أنا اللي لابسة فستان أحمر" ويبدو من الصورة أنها تأتى فى المرتبة الثانية من حيث السن بين شقيقاتها.



دينا فؤاد

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التى أطلت من خلالها دينا فؤاد على جمهورها كان من خلال مشاركتها فى بطولة مسلسل "أمر واقع" مع الفنان كريم فهمى، ونجلاء بدر، وريم مصطفى.