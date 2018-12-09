شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يجمعنى بيه فى أحلى مكان.. بهذه الكلمات حنان مطاوع تحيى ذكرى والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة حنان مطاوع عن اشتياقها لوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع، حيث أحيت ذكرى مولده واقتراب ذكرى رحيله بكلمات مؤثرة. وشاركت حنان صورة لها مع والدها فى عمر الطفولة، وعلقت بقولها: " النهاردة عيد ميلاد بابا حبيبى وبعد بكره ذكرى وفاته ربنا يجمعنى بيه فى أحلى مكان ولو بعد حين".

حنان مطاوع وجاءت تعليقات متابعى الفنانة حنان مطاوع بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدها الفنان القدير، متذكرين أهم أعماله الدرامية والمسرحية التى لا زالت تعيش فى وجدانهم.

حنان مطاوع مع والدها الجدير بالذكر أن الفنانة حنان مطاوع هى ابنة الفنان والمخرج المسرحى الراحل كرم مطاوع من زوجته الثانية الفنانة سهير المرشدى.

شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يجمعنى بيه فى أحلى مكان.. بهذه الكلمات حنان مطاوع تحيى ذكرى والدها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .