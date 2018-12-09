شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين سيدة أعمال فى "قيد عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة ميرفت أمين شخصية سيدة أعمال كبيرة خلال أحداث مسلسل "قيد عائلى"، الذى تواصل تصويره حالياً فى الديكورات الخاصة بالعمل بمدينة 6 أكتوبر والهرم وغيرها من الديكورات، حيث تتعرض خلاله للعديد من المواقف الصعبة والضغوطات النفسية بسبب عائلتها تكتشفها مع توالى الاحداث.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة وهو مرشح للعرض فى الموسم الشتوى.