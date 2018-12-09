بالصور| إيمان أيوب بـ"الجلباب الصعيدي" في كواليس "البيت الكبير 2 "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة إيمان أيوب مجموعة من الصور لتستعرض إطلالاتها في كواليس تصوير مسلسل "البيت الكبير 2"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "إيمان" في الصور مرتدية جلباب علي الطراز الصعيدي . يذكر أن "البيت الكبير"يشارك ببطولته كوكبة من النجوم منهم،الفنان أحمد بدير، والفنانة سوسن بدر، ولوسي، ولقاء سويدان، المسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

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