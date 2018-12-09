ما الذي جمع إيمي سمير غانم ومريم أوزرلي؟

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:00 صباحاً -

تواجدت الممثلة التركية مريم أوزرلي في القاهرة وقامت بزيارة الفنان محمد إمام في موقع تصوير فيلم “لص بغداد”. واستغلت إيمي سمير غانم والمذيعة بوسي شلبي فرصة تواجد بطلة المسلسل التركي “حريم السلطان” في مصر، والتقطا معها الصور التذكارية. View this post on Instagram @meryemuzerlimeryem 😊😍 A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem) on Dec 8, 2018 at 1:40pm PST View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram @meryemuzerlimeryem 😊😍 A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem) on Dec 8, 2018 at 1:40pm PST A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem) on Dec 8, 2018 at 1:40pm PST علق محمد إمام على الصور معربا عن سعادته بزيارة مريم أورزلي له في موقع التصوير، وكتب: “سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أورزلي لي أثناء تصوير الفيلم”. وكانت أنباء ترددت عن أن مريم أوزرلي ستكون الممثلة الأجنبية التي ستشارك إمام في الفيلم، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن.



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