عمرو يوسف ينشر “رسالة من حياة عمرو يوسف”!

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:00 صباحاً -
عمرو يوسف وابنته حياة
أشعل الفنان عمرو يوسف انستقرام بمجرد أن نشر صورة جديدة له مع ابنته الأولى حياة، رغم أنه لم يظهر وجه الصغيرة أو حتى وجهه إلا أن اللقطة نالت إعجاب كل محبيه
عمرو يوسف نشر صورة مع ابنته وهو ممسك بيديها، وعلق عليها قائلاً لمتابعيه: “نهاركم سعيد… رسالة من حياة عمرو يوسف”.
وكان عمرو يوسف أعلن مساء الجمعة 2 نوفمبر، عن قدوم طفلته الأولى من زوجته الممثلة السورية كندة علوش، والتي أطلقا عليها اسم “حياة”.
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