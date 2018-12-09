شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "بايب" رشدي أباظة المرصع بالماس.. وسر تليفون الرد على المعجبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم الراحل رشدي أباظة واحد من أشهر جانات السينما، وكان من ضمن عاداته هو الرد علي المعجبين والمعجبات بنفسه، وفي أحدي اللقاءات الصحفية النادرة كشف أباظة عن أنه يملك "بايب" مطعم بالذهب ومرصع بالماس وكان يفضل أن يدخن البايب خاصة أثناء رده على المعجبات فقط أما المعجبين فكان لهم عادات أخري حيث كان يخصص هاتفا معينا لتلقي مكالمتهم.

يذكر ان رشدي أباظة عاش حياة زوجية سعيدة مع سامية جمال ورغم كل هذا الحب، فوجئت سامية جمال بزواج رشدى من صباح الصديقة التى كانت تحبها كثيرا وتجمعها بها علاقة طيبة.

وبدأ زواج صباح من رشدى أباظة بدعابة عندما كانا فى لبنان وتحولت الدعابة إلى واقع، وبعدها أفاقا من اللعبة، وتم الطلاق بعد أيام وكان وقع هذا الزواج قاسيا على سامية جمال بعد علمها بالخبر الذى تسرب إلى بعض الصحف، ورغم هذا لم تظهر انفعالاتها، وانتظرت زوجها الحبيب فى المطار وهو عائد من بيروت، واحتضنته، وذهبا إلى البيت وكأن شيئًا لم يكن.