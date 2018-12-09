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شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وشوبينج.. هكذا كانت رحلة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تتمتع بشعبية كبيرة فى الدول العربية، لذا فإن حفلاتها فى البلدان الشقيقة تحظى بحضور جماهيرى كبير.
وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً بدولة الكويت يوم الجمعة الماضية، وشهد الحفل بكاء الفنانة خلال وقوفها على المسرح، ما دعا الجمهور للتصفيق والهتاف باسمها للشد من أزرها.
وبكت شيرين خلال الحفل وبررت ذلك بأنها حلمت بوالدها عندما وصلت إلى الكويت، معلقة "سامحونى، أنا بابا واحشنى جدا النهاردة".
مشهد البكاء خلال الحفل لم يكن المشهد الوحيد الذى شاركته الفنانة مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بل حرصت على إبراز جانب من تنزهها خلال الحفل وتواجدها مع زوجها الفنان حسام حبيب بصحبة عدد من الأصدقاء.
شيرين وحسام حبيب وعدد من أصدقائهما
كما حرصت شيرين عبد الوهاب على التسوق فى بعض المولات والمحال التجارية بدولة الكويت.
جانب من الشوبينج
شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وشوبينج.. هكذا كانت رحلة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها فى الكويت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .