شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وشوبينج.. هكذا كانت رحلة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تتمتع بشعبية كبيرة فى الدول العربية، لذا فإن حفلاتها فى البلدان الشقيقة تحظى بحضور جماهيرى كبير.

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً بدولة الكويت يوم الجمعة الماضية، وشهد الحفل بكاء الفنانة خلال وقوفها على المسرح، ما دعا الجمهور للتصفيق والهتاف باسمها للشد من أزرها.

وبكت شيرين خلال الحفل وبررت ذلك بأنها حلمت بوالدها عندما وصلت إلى الكويت، معلقة "سامحونى، أنا بابا واحشنى جدا النهاردة".

مشهد البكاء خلال الحفل لم يكن المشهد الوحيد الذى شاركته الفنانة مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بل حرصت على إبراز جانب من تنزهها خلال الحفل وتواجدها مع زوجها الفنان حسام حبيب بصحبة عدد من الأصدقاء.

شيرين وحسام حبيب وعدد من أصدقائهما

كما حرصت شيرين عبد الوهاب على التسوق فى بعض المولات والمحال التجارية بدولة الكويت.