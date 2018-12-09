بعد محمد إمام.. مريم أوزرلي رفقة بوسي شلبي وإيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام". وظهرت بوسي في إحدى الصور برفقة الممثلة التركية مريم أوزرلي المعروفة في الوطن العربي بالسطانة هويام، وكانت برفقتهما الفنانة الشابة إيمي سمير غانم.

يُذكر أن محمد إمام نشر أمس صورًا تجمعة بمريم أوزرلي أثناء زيارتها كواليس فيلم "لص بغداد" الذي يقوم إمام بتصويره حالياً.

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