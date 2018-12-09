بالقفطان.. ريم البارودي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "ريم" خلال الصور وهي مرتدية قفطان من اللون الأصفر، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي كان مشاركتها في مسلسل "30 ليلة وليلة" مع المخرج إبرام نشأت والذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

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