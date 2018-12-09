شاهد.. محتجة فرنسية تجتاح الاعلام العربي… والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:46 صباحاً -

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس مساء السبت، “انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، نحن عزل”.

وصرخت الفتاة في وجه عناصر الأمن وهي ترتدي سترة صفراء: “كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا”!

يذكر ان نفس هذا الفيديو قد اجتاح العديد من المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي في العالم العربي ولكن بصيغة اخرى حيث تم عنونته: “شرطية فرنسية لمتظاهري باريس: تعالوا واقتلوني.. لا تخربوا بلدنا مثلما خرب العرب أوطانهم”.