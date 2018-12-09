شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تصور "أبو العروسة2" فى شقة بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة سوسن بدر مشاهدها فى مسلسل "أبو العروسة2" فى إحدى شقق مصر الجديدة، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وبعدها تستكمل تصوير المشاهد الخارجية فى ديكور آخر مع الفنان سيد رجب الذى يجسد دور زوجها خلال الأحداث.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقى، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى.