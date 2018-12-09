الامير تميم يغيب عن القمة الخليجية في الرياض… فمن سيمثل قطر؟

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:00 صباحاً -

تستضيف المملكة العربية السعودية، الأحد، القمة الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي، دون صدور إعلان رسمي بعد من قطر بشأن مشاركتها أو الوفد الذي سيمثلها في القمة.

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، وذلك وسط العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ منتصف عام 2017.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي من قطر، حتى منتصف ليل السبت- الأحد، ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، نقلا عن مصدر قطري لم تكشف هويته، أن “الشيخ تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية”. وأضاف المصدر أن “تمثيل قطر سيكون على مستوى وزير دولة”، وفقا لما نقلته “الأناضول”.