شاهد.. شيرين عبد الوهاب تبكى فى حفلها بالكويت.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:00 صباحاً -

بكاء شيرين في حفلها بالكويت

أحيت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب يوم الجمعة، حفلًا غنائيًّا في الكويت، وسط حضور عدد كبير من محبيها، وتألقت شيرين بغناء عدد كبير من أغنياتها التي أشعلت بها الحفل مثل: “حب إية، مشاعر، على بالي” وغيرها من الأغاني.

بكت شيرين خلال الحفل وبررت ذلك بانها حلمت بوالدها عندما وصلت الي الكويت، معلقة “سامحوني، أنا بابا واحشني جدا النهاردا”

ونجحت شيرين عبد الوهاب في تمالك نفسها وأكملت الحفل، وقدمت باقة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والجديدة منها: “على بالي، ونساي، وأنا كلي ملكك”، وغيرها من الأغاني.