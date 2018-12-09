تهم جنائية تلاحق شاكيرا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف تقرير جريدة “إل بايس” الإسبانية، أن الادعاء العام في إسبانيا أجري تحقيقات مكثفة، خلال السنة الأخيرة بشأن المغنية الكولومبية العالمية، شاكيرا والتي تنحدر من أصول لبنانية.

التقرير، أضاف أن التحقيقات توصلت إلى أن شاكيرا خدعت سلطات جمع الضرائب وتهربت من دفع مبلغ 14,5 مليون يورو بين عامي 2012 و2014.

ومن المقرر أن يقدم الادعاء العام، الاتهامات الجنائية الرسمية، التي تضم 3 تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي للسنوات الضريبية الثلاث الماضية، إلى القاضي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث لم تسجل شاكيرا نفسها كمقيمة بشكل كامل في إسبانيا ويتعين عليها دفع الضرائب من عام 2015، وقد كانت تقيم قبلها في جزر البهاما.

واعتبر ممثلو الادعاء أن شاكيرا ادعت أنها تقيم بشكل دائم في البهاما للتهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية، بعد أن بدأت بمواعدة لاعب فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عام 2011.

ويتعين على الأشخاص الذين يقيمون في إسبانيا لمدة تزيد عن 183 يوما أن يسجلوا أنفسهم كمقيمين دائمين وأن يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم بشكل كامل.

ووفقا لتقرير الجريدة العالمية تتبع مفتشوا الضرائب زيارة النجمة العالمية لمحلات تصفيف الشعر المفضلة لها ومنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي وراقبوها طوال السنة الماضية، في محاولة لإثبات أنها كانت مقيمة بالفعل في إسبانيا في الفترة التي أنكرت فيها ذلك.

ومن جهة أخرى كشف متحدث باسم المغنية العالمية أنها لا تدين بأي أموال لسلطات الضرائب الإسبانية، وشدد على أنها اتبعت نصيحة مستشاريها الماليين، لافتا إلى أنها مستعدة للتعاون من أجل “حل الخلافات المتعلقة بالمعايير”، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.