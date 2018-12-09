يسرا ومنى زكي بنفس الإطلالة أيهما أجمل؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا، في فعاليات مهرجان مراكش الدولي في دورته الـ 17، بعد أن تم اختيارها ضيفة شرف المهرجان لهذا العام.

يسرا، أطلت خلال المهرجان بأكثر من إطلالة الأولى كانت لفستان يحمع بين اللونين الأبيض والأسود، والثانية كانت لفستان باللون الأزرق.

إطلالة يسرا الثانية سبقتها إليها الفنانة منى زكي، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي أقيمت في الجونة، حيث ارتدت نفس الموديل ولكن باللون التركواز.

كما شاركت الفنانة ليلى علوي، في المهرجان، وأطلت بفستان باللون الرمادي وأخر باللون الأسود.

وعرض خلال المهرجان فيلم «إسكندرية كمان وكمان»، للمخرج الراحل يوسف شاهين، والذي شارك في بطولته يسرا.

كما عرض فيلم «الماء والخضرة والوجة الحسن»، للفنانة ليلى علوي وهو من إخراج يسري نصر الله.

وشارك عدد من النجوم المصريين في لمهرجان ومنهم بشرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.

من ناحية أخرى تعود الفنانة المصرية يسرا، لاستئناف تحضيرات برنامجها الجديد، الذي يحمل اسم “الموعد”، والذي أعلنت عن تقديمه في العام الماضي.