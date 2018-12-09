هازال كايا: حبيبي بطلاً خارقاً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت النجمة التركية هازال كايا عن سعادتها بالعلاقة العاطفية التي تربطها بالفنان والمخرج علي التاي، وذلك على الرغم من الانتقادات التي تلاحق هذه العلاقة بسبب الفارق العمري بينهما، حيث يكبر علي، الفنانة الشهيرة بـ«فريحة» بحوالي 14 عاماً.

هازال شددت على استقرار علاقتها بعلي، مثنية على موقفه تجاهها خلال أزمة والدتها الصحية، إذ وقف بجانبها ومازال يساندها خلال رحلة علاج والدتها من مرض السرطان، حيث قالت في أحدث حور صحفي لها: « نحن في علاقة هادئة، ولا نحب الظهور كثيراً، ولا نحب أن يتدخل أحد في حياتنا، نغلق على أنفسنا كل الأيواب، نعيش عشق بشكل لا يلاحظ، ولدينا عالمنا الصغير، كما نثق بانفسنا كثيرا فيما يتعلق بالعمل».

الفنانة الشهيرة بـ«نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» أضافت: «علي بطل خارق، وأحمد الله كل يوم لأنه في حياتي».

يُذكر أن علي التاي سبق وأكد في تصريحات صحفية أنه لا يظهر مع هازال كثيراً حتى لا يتعرضان من قبل الصحفيين، وعدسات الباباراتزي، حيث قال: « لا أحب أن أرى علاقتي بحبيبتي هازال كايا قصة تُناقش في وسائل الإعلام».

من ناحية أخرى، يُعرض لهازال كايا حالياً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز.