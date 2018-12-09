فراس إبراهيم ينعى الفنان أكرم تلاوي وينشر أخر صورة له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان السوري فراس إبراهيم، الفنان أكرم تلاوي، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 63 عامًا متأثرًا بمضاعفات جراحة قلب مفتوح.

فراس إبراهيم، نشر أخر صورة للفنان الراحل قبل خضوعه للجراحة، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “وعدتني أن تكون عملية القلب المفتوح مجرد شكة دبوس وصدقتك، ولكنك لم تفِ بوعدك وكانت هذه الشكة كما يبدو كافية لتأخذك منا إلى الآبد”.

وأضاف: “رحمك الله أيه الرجل الطيب أحزنتني جدًا، الصورة مع الصديق الفنان أكرم تلاوي قبل ساعات من العملية”.

وكان الفنان الراحل قد ولد في دمشق عام 1955 وتخرج في كلية التربية قسم علم نفس وانضم لنقابة الفنانين السوريين عام 1985.

وقدم أول أدواره التلفزيونية بمسلسل “عز الدين القسام”عام 1981، شارك خلال مسيرته الفنية بالعديد من العروض المسرحية منها “فرعون لا يشبه الفراعنة” و”مقابلة صحفية في بوينس آيرس” و”الدب والخطوبة”.

من ناحية أخرى يستعد فراس إبراهيم، للمشاركة في “غرام التماسيح”، وهو من إخراج خيري بشارة، وسيتم تصويره في كل من مصر ولبنان وبعض المشاهد في سوريا، ويشارك فيه نجوم من الثلاث دول.