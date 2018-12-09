عمرو سعد ينشر أول صورة لوالده ويثير الدهشة بتعليق

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري عمرو سعد جمهوره في أول صورة لوالده الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

عمرو علق على الصورة وكتب: «أبويا الغالي شكرا للبشرى رسالتك وصلت، ربنا يجمعنا على خير يا حبيبي يا أحلى إنسان».

تعليق عمرو تسبب في حيرة الجمهور، وتساءل الفانز إن كان الفنان رأى والده في المنام، بينما قال الأغلبية في تعليقاتهم إن عمرو سعد لا يشبه والده كثيرا.

الفنان المصري ظهر مؤخرا من خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، وكان أثار حالة من الجدل قبل ذلك بسبب اللوك الذي ظهر به في مهرجان الجونة السينمائي.

عمرو سعد أثار حالة من السخط بعدما قام مؤخرا بالهجوم على المخرج يوسف شاهين والمخرج خالد يوسف، وقال إن خالد يوسف يستهدف إلى شهرته، وأنه سبب فشل فيلم «كارما»، كما ذكر إن يوسف شاهين كان يتحكم في أبطاله ولا يسمح لهم بأي رأي، وكان يصنع أبطالا ليتباهى فقط بأنه صانع النجوم.

يُذكر أن آخر أعمال عمرو سعد الدرامية مسلسل «بركة»، مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة وكمال ابورية وهالة صدقي.