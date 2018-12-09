ميرفت أمين ودلال عبد العزيز يجهزان لـ«أعز الولد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينطلق تصوير فيلم “أعز الولد”، للنجمتان ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز يوم 20 ديسمبر الجارى فى الديكورات المخصصة للعمل، والتى تقوم بمعاينتها المخرجة سارة نوح حالياً حيث تقرر أن يكون التصوير مابين مصر الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وشوارع القاهرة واحد الأستوديوهات.

وتم الاستقرار على عدد كبير من ضيوف الشرف ليظهروا ضمن أحداث العمل، حيث تم الاتفاق مع منى زكى وعمرو يوسف وكندة علوش ورجاء الجداوى، للظهور فى أحداث الفيلم، الذى تخرجه سارة نوح.

وتدور أحداث فيلم “أعز الولد”، حول 4 جدات يواجهون العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولون العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامى وكوميدى فى إطار مشوق ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة أنعام سالوسة.

ومن المعروف أن دلال عبد العزيز وميرفت أمين صديقتان مقربتان خارج العمل، حيث قدما سوياً برنامج “مساء الجمال مع ميرفت ودلال” فى عام 2013، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وقت عرضه على الفضائيات.