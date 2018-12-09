شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث أعمال محمود قابيل بعد غياب سنوات عن الساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن احتفال الفنان القدير محمود قابيل، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم، مع تصوير أحدث أعماله الفنية والدرامية بعد فترة غياب طويلة عن الساحة.

ويشارك قابيل حاليا فى تصوير مسلسل "فاتحة خير" الذى يعود به بعد غياب، الذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنه يتناول قضايا الأسرة المصرية التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة مثل غلاء الأسعار والعنوسة والبطالة، ثم يرصد الحلول المناسبة لهذه الأزمات فى حدوتة تدور أحداثها فى 45 حلقة.



محمود قابيل مع شريف خير الله والمؤلف مصطفى سالم

مسلسل فاتحة خير، بطولة محمود قابيل، عايدة رياض، شريف خير الله، أميرة فتحى، أحمد عبد الله محمود، حسام داغر وعددا من الوجوه الشابة.

يذكر أن الفنان محمود قابيل غاب عن الأضواء والساحة الفنية لفترة كبيرة، قضاها في الولايات المتحدة برفقة أبنائه، وعاد منذ فترة قصيرة للقاهرة ليبدأ في استعادة نشاطه الفنى الذى بدأ بتواجده ومشاركته في مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، وكان ضمن مكرمى مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال66.

وكانت آخر الأعمال التي ظهر فيها الفنان محمود قابيل قبل غيابه فيلم "الفاجومى" عام 2011، ومسلسل " الدجال" عام 2014.