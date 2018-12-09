محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشر الفنان أشرف عبد الباقي عددًا من الصور لزيارة حلا وهنا شيحة وأحمد فلوكس أحدث العروض المسرحية لمسرح مصر، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام". وعلق عبد الباقي على الصور قائلاً :"نورنا الفنان أحمد فلوكس وزوجته هنا شيحة والفنانة حلا شيحة".

يذكر أن أشرف عبد الباقي يعرض له أيضا مسرحية جديدة من إخراجه بعنوان "جريما في المعادي"، ويتم عرضها بمسرح الريحاني.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| حلا وهنا شيحة وفلوكس في ضيافة "مسرح مصر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .