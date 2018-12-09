بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف تشارك في فيلم أجنبي

الفنانة رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها تلقت عرضًا للتمثيل في فيلم أجنبي عقب أزمة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، مضيفة: "جالي

الحمد لله، وأتعاقد على فيلم أجنبي خارج مصر".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي

سي مصر"، تقديم عمرو أديب، أنها لن ترتدي خلال الفيلم الأجنبي فستانًا عاريًا، وسترتدي ملابس مصرية عادية، معقبة: "أنا مصرية وبتشرف، ومحتفظة بالعادات والتقاليد وكل حاجه، واللي حصل كان عن دون قصد".