بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف تشارك في فيلم أجنبي

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الفنانة رانيا يوسف
أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها تلقت عرضًا للتمثيل في فيلم أجنبي عقب أزمة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، مضيفة: "جاليالحمد لله، وأتعاقد على فيلم أجنبي خارج مصر".
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي
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