فن ومشاهير

بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف تشارك في فيلم أجنبي

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الفنانة رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها تلقت عرضًا للتمثيل في فيلم أجنبي عقب أزمة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، مضيفة: "جالي

الحمد لله، وأتعاقد على فيلم أجنبي خارج مصر".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي

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سي مصر"، تقديم عمرو أديب، أنها لن ترتدي خلال الفيلم الأجنبي فستانًا عاريًا، وسترتدي ملابس مصرية عادية، معقبة: "أنا مصرية وبتشرف، ومحتفظة بالعادات والتقاليد وكل حاجه، واللي حصل كان عن دون قصد". 
 

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