للمرة الأولى لقب الجمال العالمي من نصيب المكسيك

توجت ملكة جمال المكسيك فينيسا بونس دي ليون ملكة جمال العالم 2018

واستلمت الملكة التاج من ملكة جمال الهند مانوشي تشيلار التي توجت ملكة جمال العالم 2017 في احتفال صاخب تميّز بالعروض المميزة ووصلات الرقص التقليدية التي قدّمتها المشتركات.

الاحتفال الذي جرى في مدينة سانيا في الصين هو الاحتفال الثامن والستين للحدث العالمي وهي المرة الأولى التي تحظى ملكة جمال المكسيك بهذا اللقب العالمي.

واختار الحكام قائمة أفضل 30 فتاة وهنّ: ملكة جمال جمهورية الصين الشعبية جزر كوك، روسيا البيضاء ، بلجيكا ، الجزيرة الشمالية ، ملكة جمال روسيا، ملكة جمال اسكتلندا، ملكة جمال نيجيريا ، ملكة جمال جنوب أفريقيا، ملكة جمال بنما ، ملكة جمال بربادوس، ملكة جمال جامايكا ، ملكة جمال نيبال، ملكة جمال اليابان ، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ، ملكة جمال موريشيوس ، ملكة جمال فنزويلا، ملكة جمال بنغلاديش، ملكة جمال شيلي، ملكة جمال ماليزيا، ملكة جمال الهند، ملكة جمال سنغافورة، ملكة جمال تايلاند، ملكة جمال المكسيك، ملكة جمال أوغندا.

ومن أوروبا ، ملكة جمال بيلاروسيا ، ملكة جمال فرنسا ، وملكة جمال اسكتلندا .

وتم اختيار ملكة جمال العالم أوروبا 2018 هي ملكة جمال روسيا البيضاء.

وملكة جمال العالم 2018 للبحر الكاريبي هي ملكة جمال جامايكا.

وملكة جمال العالم أفريقيا 2018 هي أوغندا.

وملكة جمال العالم أمريكا 2018 هي ملكة جمال المكسيك.

وملكة جمال العالم 2018 آسيا وأوقيانوسيا هي ملكة جمال تايلاند..

الملكة الجديدة عملت كعارضة أزياء في بلادها وهي معروفة بنشاطها التطوعي حيق تشارك في العديد من النشاطات لدعم الشباب والجمعيات والأطفال في بلادها.

وعبّرت الملكة في أول تصريح لها عن سعادتها باللقب وشكرت كل من دعمها من عائلتها واصدقائها وعبّرت عن مدى حماسها ورغبتها في العمل لمساعدة الأشخاص حول العالم وجعل بلدها تفتخر بها باعتبارها أول مكسيكية تحظى باللقب.