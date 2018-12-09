شاهد.. هاني شاكر بالجلباب والطربوش المغربي

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:44 صباحاً -
هاني شاكر بالزي المغربي
يتواجد حاليا الفنان هاني شاكر في المغرب، للمشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان مكناس والذي تمتد فعالياته في الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر.
شارك هاني شاكر متابعيه على انستغرام، بصورة له وهو يرتدي الملابس المغربية، الجلباب والطربوش الأحمر، وذلك أثناء تواجده بالمغرب على هامش المهرجان.
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A post shared by Hany Shaker (@hanyshaker) on Dec 8, 2018 at 7:52am PST
وفي نفس السياق، يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا على هامش مهرجان مكناس بالمغرب، وأقام مؤتمرا صحفيا هناك قبل الحفل.
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