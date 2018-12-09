شاهد.. هاني شاكر بالجلباب والطربوش المغربي

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:44 صباحاً -

هاني شاكر بالزي المغربي

يتواجد حاليا الفنان هاني شاكر في المغرب، للمشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان مكناس والذي تمتد فعالياته في الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر.

شارك هاني شاكر متابعيه على انستغرام، بصورة له وهو يرتدي الملابس المغربية، الجلباب والطربوش الأحمر، وذلك أثناء تواجده بالمغرب على هامش المهرجان.

وفي نفس السياق، يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا على هامش مهرجان مكناس بالمغرب، وأقام مؤتمرا صحفيا هناك قبل الحفل.