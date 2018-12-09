شاهد… مكسيكية تفوز لاول مرة بلقب “ملكة جمال العالم”

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:44 صباحاً -

فازت ملكة جمال المكسيك Vanessa Ponce De Leon بلقب “ملكة جمال العالم” للعام 2018 (Miss World 2018) بعدما تنافست في التصفيات النهائية مع كل من بلاروسيا، جامايكا، المكسيك، اوغندا وتايلاند. وحلّت ملكة جمال تايلاند الوصيفة الأولى.

وعلّقت صاحبة اللقب قائلة: “لا أصدّق أنني فزت، جميع المشاركات قدّمن أداء جيداً، أشعر بالفخر لتمثيلي لهنّ، سأبذل قصارى جهدي في الوقت المتاح لي لأجل هذا اللقب”.

وتم تنظيم الجولة النهائية للدورة الـ68 لمسابقة “ملكة جمال العالم 2018” في منتجع سانيا بجزيرة هاينان الصينية اليوم السبت.

وبونسي أول مكسيكية في تاريخ مسابقة ملكة جمال العالم تفوز باللقب.