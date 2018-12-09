بلقيس تكشف في tedx عن تجربتها وعلاجها من “الرهاب الاجتماعي”… فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:44 صباحاً -

بلقيس فتحي في Tedx Muscat Women

كشفت المطربة بلقيس، خلال ندوة لها في Tedx Muscat Women، أنها عانت من الرهاب الاجتماعى فى سن المراهقة ولجأت إلى الطب النفسى فى رحلة علاجية للتخلص منه، وأن وقوفها على المسرح كان سببا فى الشفاء.

وكشفت بلقيس عبر حسابها على تويتر عن تفاصيل الندوة قائلة: “اليوم في @TEDxMuscat تحدثت عن رحلتي في العلاج من الرهاب الاجتماعي باللجوء للطب النفسي والتخلص من المشكلة المزمنة التي تسللت الى حياتي منذ سن المراهقة وحتى فترة سابقة ليست بالبعيدة.منذ فترة قليلة كنت أخجل وأخشى من تبعات الحديث عن هذه المشكلة واليوم أملك الشجاعة الكافية الحمدلله”.

وتابعت في تغريدة اخرى: “تحدثت أيضا عن طريق النجاح المحفوف بالمشاكل والصعاب واتباع منظومة الحياة والتوكل على الله في الأمور الحياتية وكيف أن إيماني بان الرهاب كابوس سينتهي،جلب لي فرصة الوقوف على مسرح الأوبرا امام الامير بدر بن عبد المحسن في ٢٠١١ لأول مرة امام جمع كبير اثناء العلاج وكتب للرهاب النهاية