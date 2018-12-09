حلا الترك تختتم 2018 بجائزة تكريمية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختتمت الفنانة البحرينية حلا الترك عام 2018 بشكل أكثر تميزاً وإضافة لمسيرتها الفنية، حيث اختارتها إدارة مهرجان «هلا ديسمبر» لتكريمها ضمن فعالية «انا بحريني أنجزت في 2018».

حلا اعربت عن سعادتها بهذا التكريم، ونشرت صورة له خلال تسلمها الدرع التكريمي، معلقة عليها: «تشرفت بتكريمي (أنا بحريني أنجزت في 2018) من قبل الشيخ دعيج الخليفة حفظه الله، ضمن مهرجان هلا ديسمبر، بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة أدامه الله، متمنية لمملكتي الغالية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء».

وتابعت: «شكراً لعائلتي وأمي حبيبتي والحب العنود الحربي وشركتي«بلاتينوم ريكورد» وإدارة المهرجان. أحبكم وايد ومشكورين».

يُذكر أن حلا الترك قد طرحت فيديو جديد لأغنية «ممنوع اللمس»، منذ عدة اشهر، وهي من كلمات حمد الغرباوي وألحان ميثم علاء الدين وتوزيع Motiff وتمّ تصويرها في هوليوود، وإنتاج شركة «بلاتينيوم ريكوردز»، وهو العمل الذي يدفع بالفنانة الشابة نجو العالمية، حيث تطل بالأغنية في المسلسل الأمريكي الشهير Baby Doll Records.

ومسلسل Baby Doll Records يذاع على موقع اليوتيوب، وقد حقق نسب مشاهدة عالية من شباب الولايات المتحدة الأميركية، وتدور احداث المسلسل حول مجموعة من التلاميذ الموهوبين في الموسيقى والغناء ويحاولن إصدار أغنياتهم ضمن فريق.