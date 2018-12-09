نوال الكويتية تطلق «نسايم الشوق».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطربة نوال الكويتية أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان “نسايم الشوق” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وأهدتها للشعب السعودي.

والأغنية الجديدة من كلمات خالد المريخي وألحان ناصر الصالح وتوزيع بشار سلطان والكليب من إخراج أحمد الخلف.

وفي نفس السياق، تعكف نوال الكويتية حاليًا، على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه عام 2019 وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وكانت الفنانة نوال الكويتية، قد حرصت مؤخرا، على تهنئة أحلام بأغنيتها الجديدة، حيث قالت: “ألف مبروك أختي وموفقة ان شاء الله.. اليوم أم فاهد بعتتلي الأغنية وفعلاً حبيت الأغنية من أول ما سمعتها.. عمل رائع أختي بصوتك الجميل.. ومتكامل لحن وكلام وغناء.. ألف مبروك للجميع”.

أحلام ردت على تهنئة نوال، بقولها: “ربي لا يحرمني منك ولا يفرقنا يارب أحبك.. وعمري حنين اللي قالت الأغنية حلوة وايد خالتي يا عيون خالتها.. مشكورة يا أم الذوق يا أم حنين”.

والجدير بالذكر أن أحلام قد أطلقت أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم “احلف” وذلك عبر صفحتها على موقع اليوتيوب.