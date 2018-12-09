اعتقال الفنان الهندي ميكا سينج بتهمة التحرش الجنسي في دبي

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

احتجزت شرطة دبي بدولة الإمارات المغني الهندي ميكا سينج، بعد ان اشتكت فتاة بسبب مضايقات وتحرشات تعرضت لها، وأكد أحد أعضاء فريق المغني ان استجوابه جار.

وذكرت مصادر صحفية هندية، أن سينج، الذي تواجد في الدولة الخليجية لأداء وصلة غنائية بأحد الحفلات، قد اعتقل بعد أن تقدمت فتاة تعمل موديل بشكوى، قالت فيها إن المغني أرسل لها صوراً غير مناسبة، كما وعدها بالعمل في فيلم بوليوودي.

وبحسب مواقع هندية فقد أكد مسؤولو شرطة دبي، أن ميكا محتجز لديها، وقيل إنه اعتُقل في منتصف ليلة الخميس 6 ديسمبر في الثالثة صباحًا. ونقل التقرير عن السفير الهندي لدى دولة الإمارات نافديب سينغ سوري قوله إن سينج سعى للوصول إلى القنصلية وان موظفي السفارة يعملون على قضيته.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر رسمية في نيودلهي إن سينج احتجز في تمام الساعة الثالثة صباحًا وبدأت إجراءات قانونية ضده. بحسب مواقع إخبارية هندية.

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المغني اتهامات بـ السلوك غير اللائق، فقد اتهم -في السابق- بالتقبيل القسري لممثلة بوليوود المثيرة للجدل راخي ساوانت.

كان ميكا في دبي لإحياء حفل “جوائز ماسالا”، وقد شارك مقطع فيديو على حسابه الشخصي على Instagram قبل يومين يتحدث فيه عن زيارته للمدينة.