منة فضالي تتعرض لوعكة صحية وتهاجم زملائها بالوسط الفني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرضت الفانة المصرية منة فضالي لأزمة صحية جعلتها طريحة الفراش لعدة أيام، وكشفت عن ذلك من خلال حسابها على موقع «فيس بوك».

منة قالت عبر صفحتها إنها بدأت تتعافى بعد اختفاء صوتها وارتفاع درجة حرارتها بشكل كبيرة لعدة أيام، وطمأنت جمهورها، وقالت إن المرض والموت يجعل الأشخاص يعرفون حقيقة الناس المحيطة بهم.

الفنانة المصرية قالت إن هناك الكثير من الأشخاص في حياتها بلاقيمة ولم يفكر أحد عرف بمرضها في الاتصال بها، وأن قليل فقط من تذكرها، مشيرة إلى أن هؤلاء الاشخاص فقط يتذكرونها عند وجود مصلحة لهم.

منة واصلت هجومها على زملائها بالوسط الفني وقالت إن هؤلاء الأشخاص يمدحونها فقط عندما ترتدي فستان جميل، وأنها تعتبر نفسها افضل منهم لأن لها ضمير حي، ولا تتمنى أن تكون مثلهم أبدا.

الفنانة الشابة قالت إنها ستتلقى اتصالات كثيرة بعد هذا البوست، ولكنها لن تهتم فقد عرفت حبيبها من عدوها.

منة تقوم حاليا بتصوير مسلسل «قيد عائلي»، ومسلسل “قيد عائلي” ، بطولة ميرفت أمين، وبوسي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وميريهان، حسين، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي، وأحمد التهامي، وأميرة هانى، وكارولين عزمى، من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.