بعد إعلان طلاقها.. ياسمين عبدالعزيز لأول مرة في الجيم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج والمنتج رامي إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة له من داخل الجيم برفقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

الصورة ظهرت فيها ياسمين عبدالعزيز، وهي تؤدي تمارين قاسية، وعلق عليها قائلًا: «التمرين مع المرأة الحديدية قلبًا وقالبًا».

من ناحية أخرى تستعد ياسمين عبدالعزيز، للمشاركة في مسلسل «الملكة»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإبراهيم محسن على، من إنتاج شركة سينرجى.

و تبتعد ياسمين عبدالعزيز، عن الكوميديا في هذا العمل وتقدم عملا دراميا فى إطار اجتماعي تشويقي، من خلال فضح الفساد والفاسدين في المجتمع، وذلك بعد تغيبها عن المشاركة في السباق الدرامي لرمضان الماضي 2018.

وكان أخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل «هربانة منها»، وعرض ف السباق الرمضاني 2017، وهو من إخراج معتز التوني وشاركها البطولة مصطفى خاطر، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية.

يُذكر أنّ ياسمين عبدالعزيز، أعلنت مؤخرًا انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج دام 17 عامً، ولم تكشف أيّ تفاصيل عن سبب الطلاق، فيما تم تداول بعض أنباء تفيد بأن طلاقها كان بسبب زواج طليقها من الفنانة الشابة ريهام حجاج.