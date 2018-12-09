وفاة شقيق الفنان منير مكرم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري منير مكرم وفاة شقيقه ممدوح مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بعد وعكة صحية ألمت به.

منير مكرم كتب عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «الدوام لله وفاة أخي ممدوح مكرم»، وتلقى التعازي من قبل جمهوره الذي دعا لشقيقه بالرحمة.

وتم تشييع الجثمان من كنيسة مطرانية مارجرجس بشبرا الخيمة، ومن المقرر أن يكون العزاء السبت 8 ديسمبر في نفس الكنيسة.

منير مكرم ممثل مصري من مواليد عام 1962، تخرج من كلية الحقوق، بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في المسرح ثم الدراما، نال شهرته من خلال برنامج «اديني عقلك»، والذي استمر لمدة تزيد عن 10 سنوات وأحبه الجمهور.

الفنان المصري شارك بعد ذلك في مسلسل «الضوء الشارد»، ثم مسلسل «زمن عماد الدين، فارس من مصر، عمارة يعقوبيان».

ومن آخر أعماله في الدراما: «أبواب الشك، اختفاء، 30 ليلة وليلة، شوقية وعيلتها المفترية».