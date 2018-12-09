انت الان تتابع تفاصيل خبر السياسة والعِرق والمُوسيقى تهيمن على أفلام "غولدن غلوب" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 12:00 صباحاً - سيطرت الأفلام التي تحمل طابع القضايا السياسية والعرقية والموسيقى على أغلب ترشيحات غولدن غلوب أمس الخميس، وهي بداية الطريق نحو جوائز الأوسكار (تعد الأهم في مجال صناعة السينما) في فبراير .

وجاء في المرتبة الأولى فيلم الكوميديا السوداء "النائب" (فايس)، الذي يتناول قصة صعود نائب الرئيس الأمريكي الأسبق "ديك تشيني" بحصوله على ستة ترشيحات.

في حين تلاه النسخة الجديدة من الفيلم الغنائي "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورن) بطولة ليدي جاجا، وفيلم الكوميديا التاريخي البريطاني "المفضل" (ذا فيفوريت)، وفيلم "الكتاب الأخضر" (غرين بوك) الذي يتناول التمييز العنصري في أمريكا في فترة الستينيات، بخمسة ترشيحات لكل منها.

من جانبه وصف آدم ماكاي، مخرج فيلم "فايس"، فيلمه الجديد الذي يؤدي فيه النجم البريطاني كريستيان بيل دور تشيني بأنه "تجسيد مُذهل للسلطة".

وأضاف ماكاي: "ما حاولنا فعله هو أن نصور الزمن الذي نعيش فيه، والذي يمكن أن يكون غريباً جداً أو درامياً جداً أو مأساوياً جداً في ذات الوقت"، بحسب رويترز.

وقال فيجو مورتينسين بطل فيلم (غرين بوك)، الذي رُشح لجائزة أفضل ممثل هو والبطل الآخر للفيلم ماهرشالا علي الذي رشح لجائزة أفضل ممثل مساعد، في بيان إن الفيلم، وهو من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز، يجمع بين الأمل والتراحم ويدعو الجمهور إلى "النظر بعمق في ماضي مجتمعنا وحاضره".

ورُشحت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان لجائزة أفضل ممثلة عن دور الملكة آن في فيلم "ذا فيفوريت".

وعلى صعيد الجوائز التلفزيونية تصدر مسلسل "اغتيال جياني فيرساتشي" (ذي اسيسينيشان أوف جياني فيرساتشي) بأربعة ترشيحات.

وقد ضمّت القائمة فيلماً عربياً واحداً هو "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

وجوائز غولدن غلوب التي تختارها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود ستقدم في أول حفل كبير ضمن موسم حافل بمهرجانات الجوائز في هوليوود. وستسلم الجوائز في السادس من يناير في "بيفرلي هيلز".

في حين ستعلن الترشيحات لجوائز الأوسكار يوم 22 يناير، وسيذاع الحفل الذي سيقام في هوليوود على شاشات التلفزيون في 24 فبراير.