انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: كليب غنائي مؤثر لخاشقجي.. "وإن نُشِرتُ غداً أعود" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 12:00 صباحاً - نشر الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز، أمس الجمعة، أغنية أهداها إلى روح الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قُتل على يد فريق اغتيال سعودي في قنصلية الرياض بإسطنبول، قبل شهرين.

وترثي الأغنية التي غناها عبد العزيز بصوته، وكتبها السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، خاشقجي، وتحاكي حادثة قتله وتقطيع جثته في المنشار وتذويبها بالأسيد، حسبما أكدت نتائج التحقيقات التركية.

وعلّق عبد العزيز، المقيم في كندا، على الفيديو الذي نشره على حسابه في "تويتر": "هذه الأغنية أهديها لفقيد الشعب جمال خاشقجي، رحمه الله، الذي ترك رحيله في قلوبنا جرحاً لا يندمل".

وأضاف: "شكراً لأحمد الذي سمح لي باستخدام الكلمات، وشكراً لكل من ساهم بالعمل؛ من تلحين وعزف ومونتاج، وشكراً لكل من انتظر المقطع رغم خشونة الصوت ونشازه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية الحزينة، التي تقول كلماتها: "ما ليس يُمحى بالأسيد.. اسمي الذي حاز الخلود.. يا قاتلي إني هنا لو قطعوني بالحديد.. أنا إن طُحنت وإن نُشرت وإن صُهرت غداً أعود".

وعبد العزيز ناشط سعودي معارض ومقرَّب من خاشقجي، إذ نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الاثنين الماضي، فحوى 400 محادثة جرت بينهما عبر تطبيق "واتساب"، قبيل مقتله.

وفي وقت سابق، قالت صحف تركية إن الممثل الأمريكي الشهير، شون بن، سيلتقي خطيبة خاشقجي، خديجة جينكيز، وعدداً من المسؤولين الأتراك لتسجيل فيلم وثائقي أو سينمائي حول خاشقجي، يتناول الأحداث المرتبطة باغتياله.