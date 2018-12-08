- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رومانسية كارمن سليمان فى جلسة تصوير جديدة بفستان أسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة كارمن سليمان فى جلسة تصوير جديدة، لا تخلو من الرومانسية، حيث ظهرت بجانب زوجها الملحن مصطفى جاد، وارتدت فستان باللون الأسود مما زادها وقارا وجمالا.
ونشرت كارمن سليمان، عبر انستجرام، صورا من جلسة التصوير، وسط دعوات بدوام الحب والسعادة بين كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد.
وكانت قد طرحت الفنانة كارمن سليمان مع فرقة فابريكا المسرحية وعدد من نجوم الفن، أخر أعمالها الفنية، وهى عبارة عن كليب لأغنية "بنحب الحياة" على يوتيوب، ضمن حملة توعية بمرض القولون التقرحى المزمن المعروف بداء "الكرون".
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رومانسية كارمن سليمان فى جلسة تصوير جديدة بفستان أسود.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .