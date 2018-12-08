شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رومانسية كارمن سليمان فى جلسة تصوير جديدة بفستان أسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة كارمن سليمان فى جلسة تصوير جديدة، لا تخلو من الرومانسية، حيث ظهرت بجانب زوجها الملحن مصطفى جاد، وارتدت فستان باللون الأسود مما زادها وقارا وجمالا.





ونشرت كارمن سليمان، عبر انستجرام، صورا من جلسة التصوير، وسط دعوات بدوام الحب والسعادة بين كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد.

















وكانت قد طرحت الفنانة كارمن سليمان مع فرقة فابريكا المسرحية وعدد من نجوم الفن، أخر أعمالها الفنية، وهى عبارة عن كليب لأغنية "بنحب الحياة" على يوتيوب، ضمن حملة توعية بمرض القولون التقرحى المزمن المعروف بداء "الكرون".