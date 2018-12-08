شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تحيى حفل رأس السنة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائى بمناسبة رأس السنة في لبنان، ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة.

من ناحية أخرى انتهت نوال الزغبى من تسجيل أغنيتين من ألبومها ألحان عمرو مصطفى.

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي هو كليب أغنيتها الجديدة "برج الحمل" وهى من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناى، ألحان الموسيقار طلال، توزيع الموسيقى حسام كامل، إخراج بسام الترك.