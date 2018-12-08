شكرا لقرائتكم خبر عن زمن مضى.. اعرف مين الفنان اللى فى الصورة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زمن مضى.. بتلك الكلمات علق المطرب كاظم الساهر، على صورته فى صباه، والتى نشرها عبر حسابه على انستجرام.

عادة ما يفتح الفنانين والمشاهير، صندوق ذكرياتهم على السوشيال ميديا، ليفاجئونا بصورهم خلال مرحلة الطفولة أو الشباب، إلا أن كاظم الساهر من الفنانين الغير ناشطين على السوشيال ميديا بوجه عام.



كاظم الساهر انستجرام

وكانت قد كشف المطرب كاظم الساهر الشهر الماضى عن أغنيته جديدة تحمل اسم "صباح الخير"، من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، ومن توزيع فاضل فالح، وإشراف عام خالد أبو منذر.