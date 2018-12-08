بالفيديو.. أحمد حلمي يشارك طفلة الرقص على الجليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
شارك الفنان أحمد حلمي الطفلة إسراء عروض الرقص على الجليد، أثناء حلقة السبت من برنامج "نجوم صغار"، الذي يعرض عبر شبكة " Mbc"، تقديم حلمي.
أبرزت إسراء التي تبلغ من العمر 11 عامًا، مهارة كبيرة في الرقص على الجليد، وهي حاصلة على بطولة في هذه الرياضة ببلدها المغرب.
أبدى الفنان أحمد حلمي إعجابه بالطفلة إسراء وأسلوبها في الحديث، والذي وصفه بالدبلجة.
برنامج "نجوم صغار" هو النسخة العربية من البرنامج العالمي "ليتل بيج ستار" الذي يقدم في 16 نسخة حول العالم.
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