بالأحمر.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية درة صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت درة في الصور بفستان أحمر طويل ،ولاَقت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن اَخر أعمال الفنانة درة هو مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان الماضي، المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

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