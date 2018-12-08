مجدي صبحي مهاجمًا مؤلف مسرحية "المعجنة" بسبب الإيحاءات الجنسية: "عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قام الفنان مجدي صبحي بالهجوم على سامح مهران مؤلف مسرحية "المعجنة"، بسبب الإيحاءات الجنسية التي تحويها المسرحية على حد قوله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب صبحي قائلًا: "د. سامح مهران مؤلف مسرحية المعجنة، عيب قوي لما يكون فيه إيحاء وألفاظ جنسية من تأليفك وكمان على خشبة المسرح القومي العريق، عيب، رغم أنه عرض مسرحي يتميز باجتهاد كل من شاركوا فيه وأقولها لك مرة ثانية، عييييييييب".

وتم افتتاح مسرحية "المعجنة" بمنتصف شهر نوفمبر الماضي وسط إقبال جماهيري ملحوظ، ويتم عرضها على المسرح القومي بالعتبة يومياً عدا الأربعاء، ويشارك ببطولة العرض نخبة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة منهم مروان عزب، هايدي عبد الخالق، إيمان رجائي، ناصر شاهين، موسيقي وألحان أحمد حمدي رؤوف، إخراج أحمد رجب.