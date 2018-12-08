دينا تحتفل بعيد ميلاد والدتها..(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة دينا صورة تجمعها بوالدتها ونجلها علي أثناء احتفالها بعيد ميلاد والدتها بأحد المطاعم، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" علقت دينا علي الصورة قائلة:" كل سنة وأنتي طيبة ياماما ،وربنا يخليكي لينا وعقبال ماتجوزي علي وتفرحي بولاده". يذكر أن الفنانة دينا شاركت مؤخرًا في إحياء حفل ابنة المطرب خالد عجاج .

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