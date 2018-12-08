محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: أظهر الطفل أسيد الصويص مهارته في قص الشعر (الحلاقة)، خلال حلقة اليوم من برنامج "نجوم صغار"، الذي يعرض للفنان أحمد حلمي عبر شبكة " Mbc". ظهر "أسيد" في الحلقة باعتباره أصغر حلاق متمكن، يبلغ من العمر 10 سنوات، تعلم المهنة عن والده. أبدى حلمي إعجابه الشديد بالطفل الموهوب، الذي تميز أيضًا بخفة الظل. برنامج "نجوم صغار" هو النسخة العربية من البرنامج العالمي "ليتل بيج ستار" الذي يُقدم في 16 نسخة حول العالم.

شكرا لقرائتكم خبر عن بمهارته في الحلاقة.. "أسيد الصويص" يبهر أحمد حلمي (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .