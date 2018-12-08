إدوارد ينشر صور عيد ميلاده ..ويشكر زوجته لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشر الفنان إدوارد صورًا من حفل عيد ميلاده الذي أقيم أمس الجمعة على حسابه الخاص بالانستجرام، ووجه إدوارد الشكر لزوجته بسبب أهتمامها بهذا الحفل.
وظهر إدوارد في الصور بصحبة عدد من أصدقائه المقربين ومنهم الفنانة عبير صبري، وشقيقتها مروة صبري، والموزع أحمد عادل.
وعلق إدوارد علي الصور قائلا "متشكر لكل اخواتي وأصحابي اللي عملولي عيد ميلادي، وشكر خاص لزوجتي العزيزة اللي عزمتهم من غير ماتقولي ،انبسطت أوي بجد معاكم "
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