"الممثلين" تجتمع لبحث أزمة مشاركة "السلطان سليمان" بـ"كازبلانكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
أعلن نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، في تصريحات خاصة لمصراوي، عن اجتماع مساء غد الأحد لبحث أزمة مشاركة الممثل التركي خالد أرجنش، المعروف عربيًا بـ"السلطان سليمان" في أحداث الفيلم الجديد "كازبلانكا".
وأوضح زكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أرجنش شارك في عدد من مشاهد العمل المرتقب أمام الفنان أمير كرارة دونما تصريح عمل يمكنه من ذلك، مضيفًا أن أعضاء مجلس النقابة سيجتمعون غدًا لبحث الرد النقابي على هذا الأمر.
"كازابلانكا" من نوعية أفلام الأكشن والتشويق، وتتنقل أحداثه ما بين مصر والمغرب. وهو عمل من بطولة أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.
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